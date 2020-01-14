Rusya: Suriye ordusu İdlib’de militanların saldırısını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, "12 Ocak günü, Maar-Şamşa’daki militanlar Carcanaz yerleşimi yönünde hükümet ordusu mevzilerine saldırı girişiminde bulundu. Saldırıda 100’e yakın militan ve ağır makineli tüfeklerle donatılan 5 arazi aracı yer aldı. Saldırı, Suriye hükümet güçlerinin tank ve tüfeklerden açtığı ateş ile püskürtüldü" ifadelerini kullandı.

Borenkov, yasadışı silahlı grupların Halep, Lazkiye, İdlib ve Hama bölgelerinde toplam 27 kez ateş açtığını da sözlerine ekledi.