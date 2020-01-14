İran'da düşürülen Ukrayna uçağı: Gözaltılar var

İran düşürülen Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran ordusu tarafından ‘yanlışlıkla’ düşürülmesine dair soruşturma sürerken, olayla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘trajik’ olarak tanımladığı olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Ruhani, “Bu affedilemez bir hataydı. Uçağın düşürülmesinden tek bir kişi sorumlu tutulamaz. İran silahlı kuvvetlerinin hatalarını kabul etmesi iyi bir ilk adım. Bunun tekrarlanmayacağını garanti altına almalıyız” dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, uçağın 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.