New York Times gazetesinin ulaştığı yeni güvenlik kamerası görüntülerinde 2 roketin 30 saniye arayla atıldığı görülüyor. Gazete, 30 saniyelik zaman aralığının uçağın transponder'ının ikinci roketin çarpmasından önce neden durduğunu açıkladığını belirtti.

İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı.

İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntü: '2 roketle 30 saniye arayla vuruldu' https://t.co/OQWLO2g2xn pic.twitter.com/YFsuaDTy8a — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 14, 2020

​Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz vardı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" demişti.