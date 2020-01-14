Suriye'nin doğusundaki T-4 hava üssüne füzeli saldırı

Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu.

Sputnik'e konuşan bir asker kaynak, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi.

سوريا: وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التي فور — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 14, 2020

​El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone'larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti.

🔴 مراسل الإخبارية: انباء تتحدث عن أن العدوان على مطار التي فور تم بطائرات مسيرة وصواريخ وجرى إسقاط عدد منها — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) January 14, 2020

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