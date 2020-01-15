Gazze'den İsrail'e 4 füze saldırısı

Gazze'den atılan 4 füzenin ardından İsrail ordusunun Gazze'deki bir dizi hedefe saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki gruplar arasındaki gerilim, bölgeden İsrail topraklarına 4 füze saldırısının düzenlenmesinin ardından yeniden tırmanışa geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gazze çevresindeki yerleşimlerde füze saldırısının ardından sirenler aktif edildi.

İsrail ordusunun göre, füzelerden 2'si açık bir alana isabet ederken geri kalanı 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

Jerusalem Post gazetesi ise, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bir dizi Hamas hedefini vurarak saldırıya karşılık verdiğini belirtti.

Bununla birlikte söz konusu saldırılar Hamas tarafından üstlenilmedi.