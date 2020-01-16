Beyrut’ta Rus Büyükelçiliği binası önünde göstericiler ile polis arasında arbede

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Rusya Büyükelçiliği binası önünde göstericiler ile polis arasında arbede yaşanıyor.

Sputnik muhabirinin olay yerinden verdiği bilgiye göre, protestocular, Rusya Büyükelçiliği yanında bulunan ve dün gözaltına alınan göstericilerin tutulduğu polis karakolu önünde toplandılar.

Polis, gösteriyi dağıtmak için güç kullandı. Birkaç biber gazı mermisi Rusya Büyükelçiliği’nin duvarına isabet etti.

لبنان: مراسل الميادين: سقوط قنابل مسيلة للدموع داخل مبنى السفارة الروسية في كورنيش المزرعة في بيروت — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 15, 2020

'Göstericiler polisleri sıkıştırdı'

Polis müdahalesinden sonra bir süreliğine ortam sakinleşse de onlarca yeni göstericinin olay yerine gelmesiyle polis taş yağmuruna tutuldu. Polisler, karakol arazisine çekilme emrini aldı.

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılara, olay yerinde bulunan sivil savunma mensupları yardım ediyor.

Rus diplomat: Olayların merkezindeyiz, ama saldırganlığın hedefi değiliz

Rusya Büyükelçiliği’nden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Olayların merkezinde kendimizi bulduk, ama protestocuların saldırganlığının hedefi değiliz. Halihazırda onlar polis karakolu önünde, arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyor” dedi.

Rus diplomatlar arasında yaralıların olmadığını bildiren kaynak, birkaç fişeğin büyükelçilik arazisine düştüğünü anlattı.