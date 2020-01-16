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17:11 16 Ocak 2020
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    Ürdün Kralı Abdullah, AB'yi Türkiye örneğiyle eleştirdi: Biz sizi mültecilerle tehdit etmiyoruz

    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    Ortadoğu
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    Avrupa’nın mülteciler konusunda ülkesini yeterince desteklemediğini belirten Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye’yi örnek göstererek yaptığı eleştirisinde “Biz mültecileri göndeririz diye Avrupa’yı tehdit etmiyoruz” dedi.

    Ürdün Kralı 2. Abdullah, France 24 televizyonuna verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülteciler konusunda Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik ‘kapıları açarız’ şeklindeki çıkışlarını eleştirdi.

    Kral Abdullah, AB’nin mültecileri ülkede tutması için Türkiye’ye yüklü miktarda yardımda bulunduğunu ancak 1.3 milyon Suriyeliye evsahipliği yapan Ürdün’le bu konuda henüz bir anlaşma imzalanmadığını hatırlatan gazetecinin “Uluslararası toplum tarafından yüzüstü mü bırakıldınız?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi; “Çünkü biz mültecileri göndeririz diye Avrupa’yı tehdit etmiyoruz. Çünkü biz bunun bölgemizde bizim tarafımızdan ele alınması gereken bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.”

    'Eninde sonunda tüm yük Ürdünlülere kalıyor'

    Mülteciler için en az yardım aldıkları yılın 2019 olduğunu belirten Abdullah, göç nedeniyle Ürdün nüfusunun yüzde 20 oranında arttığını ve mültecilere barınma, sağlık gibi hakları sağlayabilmek için uluslararası toplumdan yardım almak zorunda kaldıklarını anlattı.

    Abdullah, “Herhangi bir Avrupa ülkesinin nüfusunun sadece yüzde 10 oranında arttığını hayal edin. Bu yüzden hüsrana uğramış hissediyoruz. Bize yardım eden pek çok ülke bulunduğu için minnettarız ama eninde sonunda Suriyelilere barınma, eğitim, sağlık sunmak konusunda tüm yük Ürdünlülere kalıyor” dedi.

    “Mültecilere ülkemizde bakarak AB'nin üzerindeki baskıyı muazzam ölçüde düşürüyoruz” ifadelerini kullanan Abdullah bu konuda hayal kırıklığına uğratılmış hissettiklerini vurguladı.

    Resmi verilere göre Ürdün’deki mülteciler ülke nüfusunun beşte birini oluşturuyor.

    Ankara ile AB arasında 2016 yılında imzalanan Geri Kabul Anlaşması uyarınca Türkiye ‘milyonlarca euroluk yardım karşılığında mültecileri ülkede tutmayı kabul etmişti. Ancak Erdoğan bu konudaki pürüzler nedeniyle pek çok kez AB liderlerine “Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" diye seslenmişti.

    Etiketler:
    Tehdit, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, AB, Yardım, Avrupa Birliği, Avrupa, Göç, Göçmenler, Göçmen, Mülteciler, Mülteci, Kral 2. Abdullah, Ürdün
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