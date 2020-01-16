Ruhani: Nükleer anlaşma öncesinden de fazla uranyum zenginleştiriyoruz

TV'den yayımlanan bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı, dünya güçleriyle 2015'te imzaladıkları nükleer anlaşma öncesinden de fazla uranyum zenginleştirmekte olduklarını söyledi.

Hasan Ruhani, "Anlaşmaya varılması öncesinden daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz. İran'a yönelik baskının artmasına rağmen ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

President Rouhani said in a televised address that today there is no restriction on nuclear energy and Iran is enriching more uranium than before the deal was reached, adding that Iran is continue to progress pic.twitter.com/JYef11dTep — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 16, 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden yürürlüğe sokarken, dünyaya 'İran’ın 3 aydan fazla dayanamayacağını' söylediğini hatırlatan Ruhani, tüm zorlama ve baskılara rağmen İran milletinin 'bugün daha güçlü olduğunu' savundu.

İran Cumhurbaşkanı, 'Tahran'ın dünya ile işbirliği yapabileceği ispatladığını, ama karşısındaki tarafın güvenilir olmadığını, öngörülmez olduğunu ve hiçbir uluslararası kural ve norma uymadığını ve bunun işi zorlaştırdığını' belirtti.

#Iranian President said Islamic Republic’s retaliatory missile attack on a #US military base in Iraq was so meaningful that forces Washington to back off from threats against #Tehranhttps://t.co/Iz5TgSzoTd pic.twitter.com/HaQd5Hoodf — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 16, 2020

2015 tarihli, kısaltması JCPOA olan anlaşma, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, Britanya, Fransa, Rusya, Çin) artı Almanya (5+1) arasında imzalanmıştı.

Trump'ın 2018'de İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi, sürekli olarak tarihin en ağır yaptırımlarını dayatmasının üzerine 3 Ocak'taki Kasım Süleymani suikastıyla tuz biber ekmesi, Washington-Tahran gerilimine tavan yaptırdı.

Böyle bir dönemde Britanya, Fransa ve Almanya, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye soktu. İhtilaf Çözüm Mekanizması'ndan çözüm çıkmaması, Tahran'a karşı Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri dönüşünü tetikleyebilir.

Trump'ın Avrupalıları bu adımı atmazlarsa yaptırımla tehdit ettiğine dair haberler, bugün Almanya'nın iktidar partisi CDU'nun Genel Başkanı, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından doğrulandı.