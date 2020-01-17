Rusya: İdlib'de sivil hedeflerin vurulduğu yönündeki iddialar gerçek dışı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının yakın zamanda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde sivil hedefleri vurduğuna ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Rus savaş uçaklarının son günlerde İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında sivilleri vurduğu yönünde medyada çıkan iddialara yanıt verdi.

Borenkov, açıklamasında "Çok sayıda mecra tarafından bildirilen, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rus savaş uçakları tarafından sivilleri hedef alan saldırıların gerçekleştirildiği iddiaları gerçek dışıdır" dedi.

Borenkov, "Ateşkesin başlangıcından bu yana, Rusya Hava Kuvvetleri bölgede herhangi bir sorti yapmadı" ifadelerini kullandı.

9 Ocak gece yarısından sonra İdlib'de yeni bir ateşkes başlatılmıştı. Batı medyası, Rus savaş uçaklarının ateşkes başlamadan önce de İdlib'de saldırılar gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden 14 Ocak'ta yapılan açıklamada da, sivillerin İdlib vilayetindeki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildiği bilgisi verilmişti.