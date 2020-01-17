Türkiye'nin Kahire'deki maslahatgüzarı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Youm7’in, bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “Türkiye’nin Kahire maslahatgüzarı Mısır Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Maslahatgüzara, Mısır’ın yasadışı Türk elektronik hücresine karşı aldığı yasal tedbirlere yönelik Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın şiddetle reddedildiği ifade edildi” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire’de gözaltına alınan AA çalışanlarının, ‘terörist Müslüman Kardeşler örgütünün kurduğu ve Türkiye tarafından desteklenen bir şirket adı altında çalıştığını’ iddia etmişti.
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