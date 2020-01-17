İran'da 8 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kıldıran Hamaney: Trump bir palyaço

ABD ile yükselen tansiyonun gölgesinde, 2012'den bu yana ilk kez cuma namazı kıldıran İran'ın dini lideri Hamaney, ABD'ye yönelik saldırıları 'Allah'ın eli' diye niteledi, Başkan Donald Trump'a içinse 'palyaço' benzetmesi yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren din lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump vardı.

İmam Humeyni Musalla camisinde ve etrafta toplanan binlerce kişinin attığı 'Amerika'ya ölüm, Allah büyüktür' sloganlarının ardından sözü alan Hamaney, Irak'taki ABD üslerine düzenlenen saldırıları işaret ederek, "İran'ın bir dünya gücüne böylesi bir tokat atacak güçte olduğu gerçeği, Allah'ın elini gösteriyor" dedi.

'İranlılara ihanet eden bir palyaço'

Donald Trump için 'palyaço' ifadesini kullanan Hamaney, onun 'İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını' söyledi.

Süleymani'yi öldüren ABD'nin 'terörist doğasını' ortaya koyduğunu savunan Hamaney, Ukrayna uçak kazasının ardından düzenlenen protestoların, ‘Süleymani suikastini gölgelediğini’ söyledi.

İran'ın bu krizden günler sonra Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürmesine ilişkin itirafına da değinen Hamaney, bunun bir trajedi olduğunu ancak İran'ın düşmanları tarafından 'kullanıldığını' öne sürdü.

'Batılı ülkeler, İranlılara diz çöktüremeyecek kadar zayıf'

Dini lider, ABD ve Batılı ülkelerle yapılan nükleer anlaşmaya da değindi. İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Hamaney, bu ülkelerden gelen baskıların işe yaramayacağını vurguladı. "Batılı ülkeler, İranlılara diz çöktüremeyecek kadar zayıf" diyen Hamaney, İran'ın müzakereye hazır olduğunu ancak ABD ile masaya oturmayacaklarını dile getirdi.

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran da nükleer anlaşmanın hükümlerine uymayacağını açıklamıştı.

Hamaney, cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıldönümü nedeniyle 2012'de kıldırmıştı.