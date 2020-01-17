Rusya: İdlib ve Halep’te saldırılar düzenleyen militanlar yaklaşık 50 kişi kaybetti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordu birliklerinin İdlib ve Halep bölgesindeki mevzilerine militanlarca düzenlenen saldırıları püskürttüğünü, yaklaşık 50 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Merkez Başkanı Yuriy Borenkov, Hayat Tahrir Şam militanlarının 16 Ocak akşam saatlerinden itibaren İdlib ve Halep bölgelerinde birkaç yönde birden hükümet güçlerinin pozisyonlarını delmeye çalıştığını anlattı. Suriye ordusunun mevzilerini koruduğu ifade edildi.

Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Saldırılar püskürtülürken yaklaşık 50 militan öldürüldü, ağır makineli tüfeklerle donatılan 7 arazi aracı ile bir cihat-mobil imha edildi” dedi.

Ayrıca militanların bugün, insansız hava araçları ile Halep şehrindeki Esad Akademisi yakınlarından Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini aktaran Rus komutan, 2 Suriyeli askerin öldüğünü, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Toplamda son 24 saatte, militanlarla yaşanan çatışmalarda 12 askerin öldüğü, 24 askerin de yaralandığı bildirildi.