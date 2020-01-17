Eski Suudi istihbarat şefi: Süleymani suikastı Tahran için uyarı ikazıydı

Eski Suudi istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin, Tahran'ın 'son provokasyonlarının' ardından yöneltilen bir 'uyarı ikazı' olduğunu savundu.

Eski Suudi istihbarat teşkilatı şefi Prens Türki el-Faysal, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin geçen haftalarda Irak'ta Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte ABD tarafından öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CNBC kanalına konuşan El Faysal, Süleymani suikastının Tahran'a yönelik bir 'kontrol' işlevi gördüğünü, ancak bunun Tahran'ın ajandasını değiştirmek için yeterli olmayacağını belirtti.

Suudi prens, "Süleymani'nin tasfiyesi, İran'ın geçen yılki provokatif eylemlerinden sonra en azından bazı hırslarını kontrol altına almak için kesinlikle önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

El Faysal, suikastın İran hükümeti ve liderliğine 'yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını gösteren bir tür uyarı ikazı' olduğunu dile getirdi.

İran yönetiminin hedefinin 'tüm İslam dünyasının baskın temsilcisi olmak' olduğunu ifade eden Suudi prens Tahran'ın bu amaca yönelik Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde Hizbullah gibi uzantılara sahip olduğunu söyledi.