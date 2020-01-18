'Umman'da Kanadalı mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ukrayna uçağını ele aldı'

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adam Austen, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne’nin İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Umman'da gönüştüklerini belirtti.

İki bakanın uzunca bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden sözcü, görüşmenin ana gündeminin İran'ın sorumluluk kabul ettiği Ukrayna yolcu uçağı trajedisi olduğunu bildirdi.

Adam Austen, açıklamasında şunları kaydetti:

‘’Bakan Zarif, bu korkunç trajedi için büyük pişmanlığını aktardı ve Bakan Champagne, bu hafta derinden yaralanan ve öfkeli olan kurban aileleriyle tanıştığını belirtti. Bakan Champagne, Londra'daki Canada House'da düzenlenen Ukrayna’nın düşürülen 752 sefer sayılı uçağındaki kurbanlar için Uluslararası Koordinasyon ve Müdahale Grubu görüşmelerine dair bir güncelleme yaptı. Bakanlar, Kanada ve diğer yas tutan ülkelerden yetkililer için İran'a tam erişim gerekliliğini görüştüler. Bunlar konsolosluk hizmetleri sunmak, mağdurların kimliğinin uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesini sağlamaya yardımcı olmak ve kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya katılmak olarak belirlendi. Bakanlar ayrıca İran'ın kabul ettiği kara kutu verilerinin şeffaf bir şekilde analiz edilmesi ihtiyacını tartıştı. Buna ek olarak, İran'ın mağdur ailelerine karşı tazminat da dahil olmak üzere sahip olduğu görevi tartıştılar. Bakan Zarif, İran'la Kanada ve tüm yas tutan uluslarla çalışmaya devam ederken verdiği desteği dile getirdi.

Bakan Champagne, İran'ın şu ana kadarki işbirliğine dikkati çekti ve bunun devam edeceği yönündeki umudunu dile getirdi. İki bakan, mağdurların aileleri için adaleti sağlamak amacıyla durum geliştikçe görüşmelerde bulunmaya devam etmeyi taahhüt ettiler.’’

Kanada ve İran arasındaki diplomatik ilişkiler 2012'de kesilmişti

Kanada, dönemin başbakanı Stephen Joseph Harper zamanında, "İran’ı, küresel barış ve güvenliğe en büyük tehdit olarak görüyoruz." diyerek 7 Eylül 2012 tarihinde Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmış ve Ottawa’daki İranlı diplomatları da sınır dışı etmişti.

2015 seçimlerinde tek başına iktidara gelen Liberal Parti ise seçim beyannamesinde İran’la yeniden diplomatik ilişki kuracakları sözünü vermesine rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisine dair bugüne kadar bir adım atılmamıştı.