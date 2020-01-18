İran: Uçuş kayıtları Ukrayna'ya gönderilecek

Tasnim haber ajansı , Tahran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra İran ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının uçuş kayıtlarının Ukrayna'ya gönderileceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor
İran medyası İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düştüğü ana ilişkin kayıtların Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.
Tasnim haber ajansı , Tahran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra İran ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının uçuş kayıtlarının Ukrayna'ya gönderileceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor
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