Husilerden Hadi güçlerine saldırı: Ölü sayısı 45'e yükseldi

Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Marib bölgesinde Mansur Hadi başkanlığındaki devrik hükümete bağlı askeri güçleri hedef aldı.

Marib Devlet Hastanesi'nden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin çoğunun asker olduğu ve istirahat anında hava saldırısına maruz kaldıkları belirtildi.

Daha önce hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Husiler tarafından düzenlenen saldırı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleşti.

Saldırıya ilişkin Hadi hükümetinden ya da Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.