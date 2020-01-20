İran'da Türkçe kitap basan ve satan yayınevi ile kitabevi kapatıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre başkent Tahran'da faaliyet gösteren TakDerakht Yayınevi, yasal olmayan kitaplar basmak suçlamasıyla süresiz kapatıldı. Yayınevinin sahibi İhsan Şükrhudayi'nin 3 ay önce tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Endişeyi Nev Kitabevine ise yasa dışı kitap satmak suçlamasıyla 1 ay kapatma ve 3 bin dolar para cezası verildi.

TakDerakht, İran'da Arap alfabesiyle Türkçe edebiyat, tarih, araştırma ve bilim kitapları yayımlıyor. Endişeyi Nev de Tahran'da Türkçe ve Türklerle ilgili kitaplar satan bir kitabevi olarak biliniyor.

İranlı yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmadı.