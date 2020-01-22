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00:41 22 Ocak 2020
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    Lebanon's Prime Minister Hassan Diab

    Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    Ortadoğu
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    Protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında Lübnan'da yeni hükümet kuruldu.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Hassan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

    Diyab, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 kişiden oluşan kabine listesini kamuoyuyla paylaştı. Kabinenin teknokratlardan oluştuğunu ifade eden Diyab, yeni seçim yasası için çalışacaklarını söyledi.

    Kabineyi göstericiler şekillendirdi

    Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve tarihinde ilk defa ülkeyi kurtaracak özelliklere sahip hükümeti kuruncaya kadar mücadele ettiğini söyleyen Diyab, bunun gerçekleşmesini sağlayan göstericileri devrimciler olarak niteledi.

    Kabinesinin protestocuların beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu savunan Diyab, yağmalanmış kamu mallarının iadesi ve yargının bağımsızlığı için de çalışacaklarını ifade etti.

    Lübnan Başbakanı Saad el Hariri
    © AFP 2019 / JOSEPH EID
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    Ülke olarak servet ve imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Diyab, bunları korumak ve haklarını savunmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

    Kurtuluşun temelini oluşturan istikrarı korumaya odaklanmaları gerektiğini belirten Diyab, "Kaybedecek zaman yok, vakit çalışma vakti" ifadesini kullandı.

    Diyab ayrıca ilk yurt dışı ziyaretini bir Arap ülkesine büyük ihtimalle de Körfez ülkelerinden birine yapacağını söyledi.

    Bakanlar Kurulunun bugün ilk toplantısını Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması bekleniyor.

    Saad el-Hariri, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

    Lübnanlı protestocular, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mevcut siyasi grupların oluşturduğu Hariri'nin hükümeti yerine, bağımsız teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyordu.

    Etiketler:
    Saad el Hariri, Hassan Diyab, Hizbullah, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan
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