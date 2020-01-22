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21:15 22 Ocak 2020
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    Amazon CEO'su Jeff Bezos, 2016'daki Riyad ziyaretinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte

    BM: Veliaht Prens Selman, Washington Post'un Suudi Arabistan'a dair yayınları nedeniyle Bezos'un telefonunu hackledi

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    Ortadoğu
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    Kaşıkçı'nın köşe yazdığı Washington Post'un sahibi Bezos'un cep telefonunun hacklenmesinden Suudi Veliaht Prensi Selman'ı sorumlu tutan iki BM raportörü, amacın gazetenin Suudi kraliyetiyle ilgili yayınlarını etkilemek olduğunu söyledi. BM raportörleri, ABD ve diğer ilgili yetkililerden derhal soruşturma talep etti.

    İsrailli NSO Grup'un 'Pegasus' adlı casus yazılım teknolojisiyle vatandaşlarını takip ettiği, Cemal Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğu ortaya çıkan Suudi kraliyeti, bu kez dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un cep telefonunu hacklemekle itham edildi. Hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından. 

    ABD iş aleminin imparatorlarından Bezos, e-ticaret devi Amazon'un yanısıra The Washington Post gazetesinin de sahibi.

    ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif tavır alan The Washington Post, İhvancı olduğu için Suudi Arabistan'da muhalif addedilen ve Ekim 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya köşe açmıştı.

    Mayıs 2018'de gerçekleşen hacklemeyi ilkin İngiliz gazetesi The Guardian duyurdu: Bezos'un cep telefonuna Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) WhatsApp hesabından virüslü video gönderildi, ardından olaylar sökün etti.

    Ardından BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard ile İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye basın açıklaması yaptı.

    'Post'un yayınlarından duydukları rahatsızlıkla...' 

    Bu iki rapörtör, daha önce de BM'nin Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürütmüştü. 

    The New York Times gazetesi, iki raportörün, hacklemenin nedenini, The Washington Post'un Suudi kraliyetiyle ilgili yayınlarını susturmak değilse bile etkilemek olarak açıkladığını duyurdu.

    2018'in başlarında Riyad, The Post'un Suudi kraliyetiyle ilgili yayınları ve özellikle de Cemal Kaşıkçı'nın MbS'yi eleştiren yazılarından rahatsızlığını dışavurmaya başlamıştı.   

    Bezos'un telefonunun hacklenmesinden 6 ay sonra da Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna çağrılarak Suudi ajanlarından oluşan bir ekip tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılmış ve bulunmayacak hale getirilmişti. CIA, cinayet emrini MbS'nin verdiği sonucuna varmıştı.  

    'ABD'nin derhal soruşturma açması lazım'

    Callamard ile Kaye de Bezos'un hacklenmesinde Selman'ın rolüne işaret eden bilgilerin ellerinde olduğunu söyleyerek ABD'den soruşturma talep etti. 

    "Suudi işi olduğuna dair suçlamalar ABD ve diğer ilgili yetkililerin derhal soruşturma açmasını gerektiriyor" diyen iki BM yetkilisi, Kaşıkçı cinayetinin ardından internette yürütülen Bezos karşıtı kampanyadan da Suudi tarafını sorumlu tuttu:

    'Kaşıkçı cinayetini soruşturmak yerine Bezos karşıtı kampanya yürüttüler'

    "Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetini soruşturması ve sorumluları yargılaması gereken dönemde, aslında, temelde The Washington Post'un sahibi olduğu için hedef aldığı Bezos ile onun Amazon'una karşı devasa bir online kampanya yürütmekle meşguldü." 

    'İsrail casus yazılımı kullanılmış olabilir'

    Bezos'un hacklemeyle ilgili yaptırdığı araştırmayı ve sonuçlarını güvenilir bulduklarını belirten iki BM yetkilisi, araştırmaya göre videonun alan cihazın birkaç saat sonra davranışlarında anormal ve aşırı değişiklik meydana geldiğini, dışarı sızan veri düzeyinin 300 katına çıktığını aktardı. Bezos'un telefonunun İsrail casus yazılımıyla hacklenmiş olabileceğini kaydetti.

    The New York Times, Bezos için FTI danışmanlık şirketinin hazırladığı araştırma raporunu gördüğünü, hackleme ve Kaşıkçı cinayetinden sonra da MbS'nin hesabından Bezos'a mesaj atılmaya devam edildiğini, bunların özel hayatının mahrem ayrıntılarını bildiğini gösteren şantajvari nitelikte olduğunu yazdı. 

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