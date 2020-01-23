Suudi yetkililer, Bezos'un telefonunun ‘hackleneceğinden’ haberdarmış

ABD'nin Wall Street Journal gazetesine konuşan adları açıklanmayan Suudi yetkililer, Bezos'un telefonun hacklenmesine ilişkin planlardan haberdar olduklarını söyledi.
Saudi Arabian officials close to Crown Prince Mohammed bin Salman told The Wall Street Journal they were aware of an alleged plan to hack Amazon CEO and Washington Post owner Jeff Bezos’ phone https://t.co/Eao4EpPznD— The Daily Beast (@thedailybeast) January 22, 2020
Yetkililer, hackleme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü.
Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.
Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı
İddiaların gündeme gelmesinin ardından Washington Post patronu Bezos, kişisel Twitter hesabında İstanbul'da katıldığı, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümündeki anmadan bir fotoğrafı "Jamal" (Cemal) etiketiyle paylaştı. AA muhabirin çektiği fotoğrafta Bezos'un Kaçıkçı'nın mezar taşına elini koyduğu görülüyor.
#Jamal pic.twitter.com/8ej1rUBXVb— Jeff Bezos (@JeffBezos) January 22, 2020
Kaşıkçı cinayeti
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
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