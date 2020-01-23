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13:21 23 Ocak 2020
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi yetkililer, Bezos'un telefonunun ‘hackleneceğinden’ haberdarmış

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakın Suudi yetkililer, Amazon Üst Yöneticisi ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunun "hacklenmesine" ilişkin planlardan haberdar olduklarını ileri sürdü.

    ABD'nin Wall Street Journal gazetesine konuşan adları açıklanmayan Suudi yetkililer, Bezos'un telefonun hacklenmesine ilişkin planlardan haberdar olduklarını söyledi.

    Yetkililer, hackleme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü.

    Agnes Callamard
    Marvin Recinos
    BM raportörü Callamard'dan Suudi mahkemesinin Kaşıkçı kararına tepki
    Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği ve sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

    Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

    Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı

    İddiaların gündeme gelmesinin ardından Washington Post patronu Bezos, kişisel Twitter hesabında İstanbul'da katıldığı, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümündeki anmadan bir fotoğrafı "Jamal" (Cemal) etiketiyle paylaştı. AA muhabirin çektiği fotoğrafta Bezos'un Kaçıkçı'nın mezar taşına elini koyduğu görülüyor.

    Kaşıkçı cinayeti

    Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / REUTERS
    AB'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' çağrısı
    Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

    Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Suud el Kahtani, Wall Street Journal, ABD, Jeff Bezos, Washington Post, Amazon, Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan
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