Militanlar, İdlib'de Suriye ordusuna saldırdı: 50 asker ile 60'dan fazla militan öldü

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre militanlar, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye ordusuna 6 saldırı düzenledi.
Saldırılar sonucunda 50 Suriyeli asker öldü, 100'den fazlası yaralandı. 60'dan fazla militan etkisiz hale getirildi.
Saldırıların ardından Suriye ordusu, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneydoğu kesimlerinden çekildi.
Açıklamada, saldırıları düzenleyen militanlar arasında Türkistan İslam Partisi ile Heyet Tahrir Şam militanları olduğu kaydedildi. Militanların saldırılar sırasında arazi araçları, tanklar, cihat mobillerin yanı sıra çok sayıda silah kullandığı belirtildi.
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