Militanlar, İdlib'de Suriye ordusuna saldırdı: 50 asker ile 60'dan fazla militan öldü

Yaklaşık 600 militanın İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye ordusuna 6 saldırı düzenlediğini belirten Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, bu saldırılar sırasında 50 Suriyeli asker ile 60'dan fazla militanın öldüğünü ifade etti.