İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Nazi kampının kurtarılması nedeniyle Putin'e teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere bu sabah İsrail'e gitti.
Katz, annesinin söz konusu kamptaki esirlerden biri olduğunu ve Sovyet askerler tarafından kurtarıldığını vurguladı.
İsrail'de Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'nun Sovyetler tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenecek.
Putin 5. Dünya Holokostu Anma Forumu'na katılacak
Putin de dahil 47 devlet başkanı ve meclis başkanı, Yad Vashem Müzesi tarafından organize edilen 5. Dünya Holokostu Anma Forumu'na katılacak.
Dünya Holokostu Anma Forumu Vakfı Başkanı Vyaçeslav Moshe Kantor, forumun İsrail'de en üst düzey katılımla gerçekleştirilen tarihi bir etkinlik olacağını kaydetti.
Leningrad kuşatmasının mağdurları için bir anıt açılacak
Kudüs Belediye Başkanı Danışmanı Yelena Jarovskaya, bu anıtın sadece kuşatmanın mağdurları için değil, Büyük Anavatan Savaşı'nın gazileri anısına dikildiğini söyledi.
Jarovskaya, bugün itibarıyla İsrail'de Leningrad kuşatmasından sağ kurtulan 1300 kişi yaşadığını ekledi.
Putin'in sonraki durağı Filistin
Putin, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'e geçerek Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir görüşme gerçekleştirecek.
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