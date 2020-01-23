İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Nazi kampının kurtarılması nedeniyle Putin'e teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere bu sabah İsrail'e gitti.

Havalimanında Putin'i karşılayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Rus lidere Kızıl Ordu'nun Auschwitz-Birkenau toplama kampında tutulan esirleri kurtarması ve Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanılmasına katkı sunması nedeniyle Rus lidere teşekkür etti.

Katz, annesinin söz konusu kamptaki esirlerden biri olduğunu ve Sovyet askerler tarafından kurtarıldığını vurguladı.

İsrail'de Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'nun Sovyetler tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenecek.

Putin 5. Dünya Holokostu Anma Forumu'na katılacak

Putin de dahil 47 devlet başkanı ve meclis başkanı, Yad Vashem Müzesi tarafından organize edilen 5. Dünya Holokostu Anma Forumu'na katılacak.

Dünya Holokostu Anma Forumu Vakfı Başkanı Vyaçeslav Moshe Kantor, forumun İsrail'de en üst düzey katılımla gerçekleştirilen tarihi bir etkinlik olacağını kaydetti.

Leningrad kuşatmasının mağdurları için bir anıt açılacak

Rus lider, Leningrad kuşatması mağdurları için inşa edilen anıtın açılışında da yer alacak.

Kudüs Belediye Başkanı Danışmanı Yelena Jarovskaya, bu anıtın sadece kuşatmanın mağdurları için değil, Büyük Anavatan Savaşı'nın gazileri anısına dikildiğini söyledi.

Jarovskaya, bugün itibarıyla İsrail'de Leningrad kuşatmasından sağ kurtulan 1300 kişi yaşadığını ekledi.

Putin'in sonraki durağı Filistin

Putin, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'e geçerek Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir görüşme gerçekleştirecek.