Suriye askerleri militanların İdlib’e saldırısı sonrası mevzilerini terk etti

22 Ocak günü, İdlib’de faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi örgütünün yaklaşık 200 üyesinin 20 pikap, 1 tank ve 2 zırhlı piyade aracıyla Ebu Cireyf-Samka hattındaki Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine saldırı gerçekleştirdi.

Rusya ve Türkiye, 12 Ocak’tan itibaren İdlib’de ateşkes rejiminin uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı. O zamandan bu yana 400’den fazla ateşkes ihlali tespit edildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, ‘16 Ocak’tan itibaren aralıksız devam eden saldırıların, radikal oluşum liderlerinin Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya uygun olarak başlatılan ateşkesi bozmaya yönelik çabalarının kanıtı olduğunu ve terörist oluşumların açık hedefinin durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu’ belirtmişti.