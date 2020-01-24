Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri

Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.

Bağdat'ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

جانب من التظاهرة المطالبة بخروج القوات الاميركية من #العراق في منطقة الجادرية في #بغداد. pic.twitter.com/YMhYjS4S5J — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 24, 2020

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Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj: Direnişi geçici olarak durduruyoruz

Öte yandan, Sadr, ABD'ye karşı direnişi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Sadr'ın Askeri Danışmanı Kadım İsavi, başkent Bağdat'ta ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı düzenlenen gösteride Şii liderin mesajını okudu.

Mesajında Sadr, "Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli. En son yabancı asker ülkeden çıkana kadar direnişi geçici olarak durduruyoruz" ifadesiyle ABD'ye karşı direnişi askıya aldığını duyurdu.

‘Haşdi Şabi Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilsin’

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin yapısına da değinen Sadr, mesajında şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilsin. Bu yapılmazsa güvenlik mekanizmasının parçası olan Haşdi Şabi, Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın (Başbakan) tüm kararlarına uymak zorundadır."

Yabancı ülkelerin siyasi ve ekonomik alanda Irak'ın iç işlerine karışmamasını isteyen Sadr, hükümete komşu ülkelerle egemenliğine saygı duyma anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

Mukteda el Sadr, hükümetin ülkede bulunan yabancı misyon temsilciliklerini korumasını ve buralara saldıranları cezalandırmasını istedi.

Hükümetten söz konusu tavsiyelerini dikkate almasını isteyen Şii lider, bunların uygulanması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da İslam İşbirliği Teşkilatının da devreye girmesinde sakınca görülmeyeceğini ifade etti.