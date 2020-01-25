Pentagon: Suriye’de Rus askerleriyle silahlı çatışma yaşanmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, bugünkü basın toplantısında, Rus ve ABD askerleri arasında yaşandığı iddia edilen silahlı çatışmayla ilgili, “Bölgedeki diğer ülke ve güçlere, güçlerimizin nerede bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyduk. Hiçbir yanlış anlama, kazara hiçbir çatışmanın olmadığını garanti etmek için çatışmaları önleme kanalları üzerinden çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Hoffman, “Çatışma dediğiniz olaya ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilim. Sadece şunu söyleyebilirim ki, bulunduğumuz yerde bulunuyoruz ve onlar, nerede bulunduğumuzu biliyor” diye ekledi.

Diğer yandan ABD Öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutan Yardımcısı Tümgeneral Alex Grynkewich, Sputnik’e açıklamasında, grup yöneticileri arasındaki temasların haftalık, yardımcıları arasında da günlük olarak gerçekleştiğini söyledi.