Mesud Barzani’den Elazığ depremi için başsağlığı mesajı

Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesi KDP.info'da mesajı yayımlanan Barzani, Türkiye’de dün akşam meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Barzani, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.