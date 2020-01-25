‘İran düşen uçağın kara kutularını inceledikten sonra Kiev’e teslim edecek’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, İran’ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ait kara kutularını uluslararası ortak soruşturma ekibinin olay yeri incelemesinden sonra Ukrayna’ya teslim edeceğini açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Polina Çij, İran tarafının, Tahran yakınlarında düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737-800 uçağı soruşturmasında Ukrayna makamlarının uluslararası hukuki yardım talebine yanıt vermediğini belirtmişti.

Pristayko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün gece, sorumluluğun artık İranlı yetkililere ait olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptım. Şöyle bir eylem algoritması öneriliyor: Ortak soruşturma ekibi kara kutulara yerinde erişim sağlayacak, ondan sonra İran tarafı kara kutuları Ukrayna’ya teslim edecek” ifadelerini kullandı.

Pristayko, bunun uluslararası standartlara uygun olduğunu, ancak Kiev’in soruşturmanın bağımsızlığını sağlamak için kara kutuların bir an önce teslim edilmesini talep ettiğini kaydetti.