'Tahran-İstanbul seferini yapan İran uçağı acil iniş yaptı'

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan İstanbul varışlı Iran Air uçağı, teknik aksaklık sebebiyle Mehrabad Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.
#Breaking: Iran Air flight #IRB9716, has apparently faced with some difficulties. The A-300 has returned halfway before reaching its destination, Istanbul, currently hovering over Tehran. There are rumors that the plane's landing gear doesn't work. pic.twitter.com/ep4zXn79wh— Iran Breaking News (@IranBreaking) January 25, 2020
Ayrıntılar geliyor..
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