Suriye Petrol Bakanlığı: Militanlar Banyas'taki rafineriye saldırdı

Suriye Petrol Bakanlığı, Tartus iline bağlı Banyas kentinde yer alan petrol rafinerisinin bombalı saldırıya uğradığını duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, "Petrol Bakanlığı: teröristler ve onlara destek verenler bir kez daha Suriye petrol sektörüne saldırdı. Bu sefer, saldırının hedefinde Baniyas’taki deniz petrol tesisleri vardı" ifadeleri yer aldı.

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وزارة النفط: الإرهابيون والمحور الداعم لهم يستهدفون مجدداً قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية. — سانا عاجل (@SanaAjel) January 27, 2020

Bombaların, dalgıçlar tarafından bırakıldığı kaydedildi.

Haberde, petrol rafinerisinin tekrar faaliyete geçebilmesi için onarım çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.