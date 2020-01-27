Suriye Petrol Bakanlığı: Militanlar Banyas'taki rafineriye saldırdı

Suriye Petrol Bakanlığı, Tartus iline bağlı Banyas kentinde yer alan petrol rafinerisinin bombalı saldırıya uğradığını duyurdu.
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, "Petrol Bakanlığı: teröristler ve onlara destek verenler bir kez daha Suriye petrol sektörüne saldırdı. Bu sefer, saldırının hedefinde Baniyas’taki deniz petrol tesisleri vardı" ifadeleri yer aldı.
#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) January 27, 2020
وزارة النفط: الإرهابيون والمحور الداعم لهم يستهدفون مجدداً قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية.
Bombaların, dalgıçlar tarafından bırakıldığı kaydedildi.
Haberde, petrol rafinerisinin tekrar faaliyete geçebilmesi için onarım çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)