Suudi Dışişleri Bakanı: İsrail pasaportu taşıyanları henüz ülkeye kabul etmiyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, İsrail makamlarının iznine rağmen henüz İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini onaylamadıklarını açıkladı.

İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri, dün çıkardığı bir kararnameyle İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan'a seyahat etmelerine izin verdi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ise, bunun henüz mümkün olmadığı mesajı verildi.

CNN'e konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, "Politikamız sabit. İsrail devleti ile ilişkimiz yok ve İsrail pasaportu taşıyanlar şu an için krallığı ziyaret edemiyor" ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, "Filistinliler ve İsrailliler arasında bir barış anlaşmasına varıldığında, İsrail'in bölgeyle ilişkilerinin tesis edilmesi konusunun masada olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İsrail İçişleri Bakanı Deri, dünkü açıklamasında İsraillilerin hac ziyaretleri gibi dini nedenlerle ya da yatırım, toplantılar gibi ticari nedenlerle 9 güne kadar Suudi Arabistan'a seyahat etmelerine izin verileceğini kaydetmişti.