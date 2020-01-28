Suriye ordusu, Halep'in batısında militanların savunmasını kırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre militanların saldırılarının ardından Halep'in batısında taarruza geçen Suriye ordusu, bölgede terör örgütlerine ait ilk savunma hatlarını etkisiz hale getirdi.

Hem batı hem de güneybatı yönlerinde eş zamanlı taarruz başlatan hükümet güçleri, Halep'in batısındaki Leramın, Raşidin ve diğer yerleşimlerinde militanlara ait tedarik hatlarını ve mevzilerini imha etti.

Suriyeli birlikler, bu önemli aşamanın ardından Han Tuman yerleşimine doğru ilerlemeye başladı.