Suriye'yi ziyaret eden Rus heyeti Esad ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şam’daki görüşmede, Suriye’deki durum, insani sorunlar ve politik çözüm süreci ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in başında bulunduğu Rus heyetini kabul etti.

Açıklamada, "Sohbet sırasında ayrıntılı bir şekilde Suriye içinde ve etrafındaki durum, geriye kalan terör ocaklarını ortadan kaldırma sürecindeki uzun vadeli istikrarı sağlama görevi ve ayrıca ülke genelindeki tüm muhtaçlara, mültecilerin gönüllü, güvenli ve layık bir şekilde evlerine geri dönmesine yol açacak kapsamlı insani yardım sağlama tedbirleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca 'Cenevre’deki Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının sürdürülmesi dahil Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Suriyeli tarafların yönettiği ve hayata geçirdiği politik çözüm sürecinde yaşanan sorunlar' değerlendirildi.