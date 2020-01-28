'Suriye'de Beyaz Miğferler ve militanlar kimyasal provokasyon hazırlığı yapıyor'

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanlar ve Beyaz Miğferler örgütü temsilcilerinin Suriye’de kimyasal maddelerin kullanılacağı bir provokasyon gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptığını açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, dün düzenlediği basın toplantısında, "Yerel sakinlerden ve gözaltına alınan yasadışı silahlı oluşum katılımcılarından alınan bilgiye göre, Heyet Tahrir Şam terör örgütü militanları koruması altında Halep'in Kefr Hamra ve İdlib bölgesinin Maarrat Misrin ve Eriha yerleşimlerine insani örgüt olduğu iddia edilen Beyaz Miğferler temsilcileri ve klor gazı içerdiği tahmin edilen konteynerler geldi" ifadelerini kullandı.

Rus komutan, "Provokasyonun amacı, Suriye yönetimini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak" diye kaydetti.

Kimyasal maddelerin sentez edildiği İdlib’deki laboratuvarlarda, Avrupa’da eğitim gören uzmanların çalıştığını belirten Borenkov, "Kimyasal stokları, Halep bölgesinin Daret İzze yerleşimi yakınındaki eski askeri üste, Cebel ez-Zaviye adlı dağlık yerde ve İdlib bölgesindeki Salkin yerleşimi yakınında tutuluyor" dedi.

Borenkov, yasadışı silahlı oluşumları provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm sürecine katılmaya çağırdıklarını da sözlerine ekledi.