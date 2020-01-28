'Suriye ordusu, İdlib'in en büyük ilçesi Maarat el Numan'ı ele geçirdi'

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'in güneyindeki stratejik öneme sahip Maarat el Numan'ı kontrolü altına aldığını söyledi.
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İdlib'deki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusunun, büyük bir stratejik önem taşıyan, kentin en büyük ilçesi durumundaki Maarat el Numan'da kontrolü sağladığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'in güneyindeki stratejik öneme sahip Maarat el Numan'ı kontrolü altına aldığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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