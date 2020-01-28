Hizbullah'tan 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: 'Yüzyılın Utancı'

Lübnan Hizbullahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında duyurduğu ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirilen İsrail-Filistin barış planına tepki gösterdi.

Al Manar kanalının aktardığına göre yapılan açıklamada barış planının birçok Arap devletinin 'suç ortaklığı ve ihaneti' olmadan gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu planın tüm bölgenin geleceği üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak çok tehlikeli bir adım olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşma kapsamındaki yerleşim projesi en büyük tehlikelerden biridir ve Filistin halkının topraklarına geri dönüş hakkını gasp etmeyi; yalnızca düşmanın çıkarlarına ve yayılmacı hedeflerine hizmet eden sosyal ve demografik gerilim ve tedirginlik yaratmayı amaçlamaktadır."

Barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Trump, konuşmasının başında, Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Plan kapsamında İsrail'in 'gelecekte kurulacak Filistin devleti'nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurgulamıştı.