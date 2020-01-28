Arap Birliği’den ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Gerçek anlaşma ancak görüşmeler yoluyla elde edilir

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için sunduğu ‘Yüzyılın Anlaşması’nın sadece iki taraf arasında yapılacak görüşmelerden sonra başarılı olabileceğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, “Gerçek anlaşma sadece iki ilgili taraf, yani İsrailliler ile Filistinliler arasında, dürüst arabuluculukta ve herhangi bir kararı dayatmadan yapılacak görüşmeler yoluyla elde edilebilir” ifadesini kullandı.

Arap Birliği’nin, Yüzyılın Anlaşması’nı görüşmek için önümüzdeki Cumartesi günü toplanacağı ifade edildi.