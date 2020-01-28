'Beyaz Miğferler üyeleri İdlib'e gitti, kimyasal saldırı düzenleyebilirler'

Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazım, cihatçı gruplarla bağlantılı sözde insani yardım kuruluşu Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin provokasyon düzenlemek için İdlib'e gittiğini söyledi.

İdlib'de ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu, kentin en büyük ilçesi Maarat el-Numan'da kontrolü sağlamışken Beyaz Miğferler üyelerinin provokasyon düzenlemek için İdlib'in Aynata kasabasına gittiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Şam merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazım, bölgedeki kaynakların sayıları 40'ın üzerindeki Beyaz Miğferler üyelerinin 6 araçla Aynata'ya ulaştığını bildirdiğini ifade etti.

Kazım, Beyaz Miğferler'in sonrasında Suriye ordusunu suçlamak amacıyla kimyasal saldırı düzenleyebileceğini, bu saldırının mizansen olma ihtimali bulunduğunu kaydetti.