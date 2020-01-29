İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın planına karşı birleşelim

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına ilişkin, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine 'çözüm bulmak' iddiasıyla hazırladığı barış planının gerçekleşmesi halinde 'bölge ve dünya için kabus' olacağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağırdı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde 'barış vizyonu', iflas etmiş bir gayrimenkul geliştiricisinin rüya projesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık planın gerçekleşmesi halinde 'bölge ve dünya için kabus' olacağı uyarısında bulunan Zarif, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim" ifadelerini kullandı.

The so-called "Vision for Peace" is simply the dream project of a bankruptcy-ridden real estate developer.



But it is a nightmare for the region and the world



And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinians pic.twitter.com/j2CJ9JaH9c — Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 'Yüzyılın anlaşması' adını verdiği barış planı 'yüzyılın ihaneti' şeklinde nitelendirilerek, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı plana karşı bölge ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunuldu.