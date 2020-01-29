Suudi Arabistan: Trump'ın Filistin-İsrail barışı için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' olarak da anılan tek taraflı Orta Doğu barış planına ilişkin "Trump'ın Filistin-İsrail barışı için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.