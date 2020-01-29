Mısır'dan taraflara 'Ortadoğu barış planını dikkatli inceleyin' çağrısı

Mısır, Filistin ve İsrailli taraflara, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' barış planını dikkatlice inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, ABD'nin Ortadoğu'da barış ve istikrara katkıda bulunacak olan Filistin meselesine adil ve kapsayıcı bir çözüm bulma girişimlerini takdirle karşıladığı ifade edildi.

Filistin ve İsrail tarafına ABD'nin söz konusu girişimini iyi bir şekilde inceleme çağrısında bulunulan açıklamada, "Mısır, Filistin halkının uluslararası prensipler çerçevesinde Filistin topraklarında bağımsız bir devlet kurması ve barış içinde yaşaması noktasından hareketle ABD'nin çözüm önerisini incelemesinden yanadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin ve İsrail yönetiminden ABD gözetiminde barış görüşmelerinin başlatılabilmesi için diyalog kapılarını açmaları da istendi.