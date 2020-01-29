İran Dışişleri'nden Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki: 'Yüzyılın ihaneti'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Ortadoğu barış planını 'yüzyılın ihaneti' olarak nitelendiren İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, bölge ülkelerinden bu anlaşmanın karşısında durmalarını istedi.

Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu vurgulayan Musevi, İsrail rejiminin Filistin topraklarında işgalci olduğunu hatırlatarak, "Filistin sorunun çözümü ancak Filistinliler arasında yapılacak referandum ile çözülebilir. Bunun dışındaki tüm anlaşmalar kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İsrail rejimini 70 yıllık cinayetlerini unutturmaya çalışıyorlar" diyen sözcü, İran için Filistin meselesinin önemine değinerek, Filistin sorunun çözümü adına bölge ülkeler ile tüm ihtilafları bir kenara bırakarak işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Musevi, "Yüzyılın Anlaşması, Ortadoğu için büyük bir tuzaktır. Müslümanların namus ve gururunu korumak adına tüm ihtilafları bir kenara bırakarak işbirliği yapmaya ve bu büyük hile karşısında durmaya hazırız" dedi.