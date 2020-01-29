Suriye askerleri, Beyaz Miğferler’in provokasyon hazırlığının tanığı olan bir militanı yakaladı

Suriye askerleri, kimyasal saldırı provokasyonlarıyla tanınan Beyaz Miğferler örgütünün yeni bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığının görgü tanığı olan bir militanı yakaladı.

Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Beyaz Miğferler örgütünün yeni provokasyon hazırlığına tanık olan bir militanın Suriye ordusu askerleri tarafından sorgulandığı bir videoyu yayınladı.

Videoya göre, Ebu Hamza isimli militan, Kefer Hamra kentinde bulunan depoları korumakla yükümlüydü. Militan, kendilerini yardım örgütü olarak tanıtan ancak kimyasal saldırı provokasyonlarıyla bilinen Beyaz Miğferler’in kısa süre önce depoya geldiğini gördüğünü söyledi.

Militan, “Depoda ne saklandığını bilmiyorum. Bir süre önce bir minibüsle geldiler. Gri konteynerlerin, roket parçaları ve mermilerin bulunduğu kutuları araca yüklediler. Ayrıca çekim ekipmanları aldılar” dedi.

Ebu Hamza ayrıca çatışmalar nedeniyle Halep’in güneybatısındaki Raşidin-4 bölgesindeki cephede göreve alındığını, burada Ceyş-ül Osman saflarında savaştığını ifade etti. Söz konusu bölgeyi bilmediğinden kayboldu, daha sonra da Suriye askerleri tarafından yakalandı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanlar ve Beyaz Miğferler örgütü temsilcilerinin Suriye’de kimyasal maddelerin kullanılacağı bir provokasyon gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazım da Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin provokasyon düzenlemek için İdlib'e gittiğini söylemişti.