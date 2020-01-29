İsrailli milletvekilinden ‘Yüzyılın Anlaşması’na karşı koyma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu ‘Yüzyılın Anlaşması’nı değerlendiren İsrailli milletvekili Ayman Odeh, demokrasiye inanan her bir vatandaşın bu “tehlikeli plana” karşı koyması gerektiğini açıkladı.

İsrail parlamentosu Birleşik Arap Listesi’den milletvekili Ayman Odeh, demokrasiye inanan her bir vatandaşın bu “tehlikeli plana” karşı koyması gerektiğini belirtti.

Odeh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahip olduğumuz tüm araçlarla bu ırkçılığa karşı mücadele edeceğiz. Demokrasi ve barışa inanan Arap ve Yahudi olsun her bir vatandaş bu tehlikeli plana karşı koymalı” dedi.

This is the inevitable end point of Trump and Bibi's racist agenda: a green light to revoke the citizenship of hundreds of thousands of Palestinian Arab citizens who live in northern Israel. — Ayman Odeh (@AyOdeh) January 28, 2020

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye nitelendirdiği Ortadoğu Barış Planı’nı sunmuştu.

Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine pek çok madde içeren plan, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mülteciye de dönüş hakkı tanımıyor.