'Yüzyılın Anlaşması'nın ardından: İsrail ordusu Batı Şeria ve Gazze sınırına asker takviyesi kararı aldı

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi sınırındaki birliklere piyade asker takviyesi yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ilave asker sayısı ve zamanlamaya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün de Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde bulunan birliklere asker takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın dün sözde barış planını açıklamasının ardından bölgede gerginlik artmış, Batı Şeria ve Gazze'de söz konusu plana tepki amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Trump'ın tek taraflı 'barış planı'

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için 'son şans' olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı 'İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım' şeklinde nitelendirmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. Netanyahu, toplantıda yer alan Arap ülkelerinin büyükelçilerine teşekkür etmişti.