Suriyeli uzman: ABD 'Yüzyılın Anlaşması’yla Rusya’yı engellemek istiyor

Sputnik’e konuşan Suriyeli siyasi analist Ahmed el-Derzi, “Yüzyılın Anlaşması sadece Filistinlilere karşı değil ve sadece Filistin’i bitirme anlaşması değil. Bu, ABD’nin Filistin’in yanı sıra İran, Yemen, Suriye, Lübnan ve bölgedeki tüm direniş güçlerini kışkırtan yeni bir Ortadoğu inşa etme girişimidir” dedi.

Bu planın ABD-İsrail ilişkilerinin gerçek boyutunu gösterdiğini ve Washington’un bu anlaşmaya varılmadan önce Irak, Suriye, Libya ve Cezayir’i çökerttiğini belirten El-Derzi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“ABD’nin planına göre Ortadoğu’nun yeni formatı, Rusya’nın ülkelerin kaynaklarını yağmalama ve egemenliği altına almaya dayanmayan, ülkeler arasındaki işbirliğini esas alarak Asya ve Avrupa ülkelerinden oluşan bir konglomera yaratma hayaline izin vermeyecek.”

Çin, Rusya ve İran liderliğinde bölge ülkelerinin ekonomik birliği fikrinin hayata geçirilmesine engel olacağı için Yüzyılın Anlaşması’ndan Pekin’in de zarar görebileceğine vurgu yapan El-Derzi: “Rusya ve Çin bu anlaşmanın BM’den geçmesine ve ona meşruiyet kazandırmasına izin vermeyecek. Bu anlaşma üzerinde uluslararsı bir fikir birliği yoktur ve bu da tek başına anlaşmayı meşrulaştırmamak için yeterlidir” şeklinde konuştu.

El-Derzi, Yüzyılın Anlaşması’nın yaralı haldeki Suriye de dahil olmak üzere tüm Arap direniş güçleriyle karşılaşacağını da sözlerine ekledi.