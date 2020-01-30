RT muhabiri İdlib'de ağır şekilde yaralandı

Russia Today (RT) Arabic muhabiri Vafa Shabruni, Suriye ordusunun dün kontrolü sağladığı İdlib'in Maarat el Numan ilçesinde ağır şekilde yaralandı. Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, takipçilerinden Shabruni için dua etmelerini istedi.

RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Shabruni'nin de yer aldığı RT ekibi, militanların terk ettiği Maarat el Numan'daki silah depolarını görüntülüyordu. Çekimler sırasında havan mermilerinden biri infilak etti.

Patlama sonucunda ağır yara alan Shabruni, Hama'daki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Salim Haluf, Shabruni'nin yüz bölgesinde yaralar olduğunu ve ameliyata alındığını ifade etti.

Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da, Shabruni'nin yaralanması hakkında Telegram hesabından bir açıklama yaptı.

Simonyan, "İdlib yakınında yaralanan ve hastanede durumu ağır olan gazetecimiz Vafa Shabruni için dua edin. Onu kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar" dedi.