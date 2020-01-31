Esper: Irak'a Patriot füzesi konuşlandırmak için merkezi hükümetten onay beliyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen haftalarda İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne düzenlenen balistik füze saldırılarının ardından Irak hükümetinden ülkeye Patriot füzesi konuşlandırmak üzere onay beklediklerini açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre Esper, gazetecilere verdiği yaptığı açıklamada, Irak'a Patriot konuşlandırılmasında yaşanan gecikmeye ilişkin soruya "Iraklıların iznine ihtiyacımız var, bu tek mesele. Konuşlandırma ve ilgili başka şeyler de çıkabilir" yanıtını verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise, açıklamasında Patriot füzelerinin konuşlandırılmasının 'geniş çaplı bir organizasyon gerektirdiğini' kaydetti.

Milley, konuşlandırma mekanizması üzerinde çalışılması gerektiğini ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

Irak parlamentosu, 5 Ocak'ta ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.