Filistin Devlet Başkanı Danışmanı: ABD ve İsrail, Filistinlileri teslim alamayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nabil Şaas, ABD ve İsrail’in Filistin’in pozisyonunu görmezden gelerek Yüzyılın Anlaşması’nın hükümlerini uygulamaya çalışsalar bile Filistinlileri teslim olmaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nabil Şaas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planına ilişkin yorumda bulundu.

Sputnik’e konuşan Şaas, Trump tarafından açıklanan Yüzyılın Anlaşması’yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Trump-Netanyahu’nun bu planını suç olarak görüyorum. Onlar topraklarımızı nihayet tümüyle işgal etmek ve ‘Filistin bölgesi yok-sorun yok’ ilkesiyle Filistin sorununu ortadan kaldırmak istiyorlar. Ve bu yıllar süren mücadelemizden sonra oluyor."

Yüzyılın Anlaşması’nı saçma bir tiyatro oyununa benzeten Şaas, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Trump, hem Filistinliler hem de İsraillilere barış getirdiğini iddia ediyor. Ancak, tüm dünyaya sadece siyonist saldırganların çıkarları ve taleplerini dikkate alan bir plan açıklıyor. Gerçekten çirkin bir manzara."

'Her Filistinli tehlike karşısında birleşmek gerektiğini anlıyor'

Filistin siyasi eliti arasında Yüzyılın Anlaşması’na karşı fikir birliği olduğuna vurgu yapan Şaas, "Filistin siyasi güçlerinin tümü bu konuda birleşik ve açık bir tutum ortaya koydu. Bu adımın El Fetih, Hamas ve FKÖ arasında görüş birliğini ve Gazze Şeridi’yle Batı Şeria birlikteliğini yeniden tesis etmemize yardımcı olacağını umuyorum" dedi.

Trump’ın planının Filistin iç siyasi yaşamında sorunlara yol açmayacağını belirten Şaas, her Filistinlinin tehlike karşısında birleşmek gerektiğinin bilincinde olduğunu kaydetti:

"Söz konusu anlaşmanın sadece seçimleri başarılı bir şekilde yapacağımıza ve güçlü bir hükümet oluşturmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Her Filistinli tehlike karşısında birleşmek gerektiğini anlıyor."

Şaas, ABD ve İsrail’in Filistinin tutumunu görmezden gelerek Yüzyılın Anlaşması hükümlerini yaşama geçirmeye başlayıp başlamayacağı sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"İsrail ve Trump planına uluslararası toplumda artan destek nedeniyle, bir süreliğine Filistin topraklarını işgal edip bizi Kudüs’ten mahrum bırakabilirler. Ancak hiç bir zaman Filistinlileri teslim olmaya, bölgedeki Amerikan egemenliğine itiat etmeye zorlayamayacaklar."

'Arapların hepsi kaşı koyacak'

Şaas, Filistinliler Trump planına nasıl kaşı koyacak sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Arapların tümünün buna karşı koyacağını düşünüyorum. Ve bu yöndeki ilk adım önümüzdeki cumartesi günü atılacak. Kahire’de Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı yapılması planlanıyor. Başkan Abbas da bu toplantıya katılmayı planlıyor."