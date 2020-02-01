Irak'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Kayyare hava üssüne füze saldırısı

Irak'ta Musul kentinin 64 kilometre güneybatısında yer alan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu Kayyare hava üssüne 5 füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ta Musul'un 64 kilometre güneybatısında ve başkent Bağdat'ın 299 kilometre kuzeyinde bulunan, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Kayyare hava üssüne 5 füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırı sonucu ölü ya da yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

5 rockets landed near Qayyarah Air Force Base in #Nineveh province which hosts #US forces, with no human or material losses. #Iraq https://t.co/AHvLufYxu8 — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) January 31, 2020

Bu ayın başında İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak Ayn el-Esad üssüne balistik füze saldırıları düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, son olarak 64 Amerikan askerinin saldırı neticesinde beyin travması geçirdiğini bildirmişti.

Irak parlamentosu, ayrıca 5 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda ABD ve diğer yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesini şart koşmuştu.