Rusya: İdlib'de geri çekilen militanlar çok sayıda Batı yapımı silah bıraktı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, "Militanların, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin derinlerine çekilmesinin ardından, geriye bıraktıkları çok sayıda teçhizat, mühimmat ve Batı yapımı olanlar dahil silah Suriye ordusunun eline geçti" dedi.

Borenkov, "Ele geçirilen silah, teröristlerin savaş potansiyelinin kanıtıdır. Bu potansiyel, Suriye ordusunun karşı taarruzu olmasaydı Hama ve Halep şehirlerinin üzerine ansızın çökebilirdi" ifadelerini kullandı.

Militanların Halep ve İdlib bölgelerindeki saldırıları püskürtülürken 11 tank, 19 zırhlı piyade aracı, 62 adet ağır silahla donatılmış arazi aracının imha edildiğini anlatan Borenkov, Suriye ordusunun ayrıca 9 adet ‘cihat-mobil’, 4 adet çok namlulu roketatar, 38 top ve 4 insansız hava aracı ele geçirdiğini aktardı.